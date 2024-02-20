ممثل الجزائر بمحكمة العدل: الممارسات الإسرائيلية في غزة لها تداعياتها على كل الدول

(مصراوي)

حمل ممثل الجزائر بمحكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ممثل الجزائر، أن الممارسات الإسرائيلية في المنطقة بحق الشعب الفلسطيني لها تداعياتها على كل الدول والأمم المتحدة.

وقال ممثل الجزائر، إن إسرائيل رغم انسحابها من غزة عام 2005، إلا أن الاحتلال ظل مستمرًا في التضييق على القطاع من خلال الحصار وشنه 4 عمليات عسكريات واسعة آخرها العملية الحالية.

وأفاد ممثل الجزائر، أن الوضع الحالي في مدينة رفح، هو نتيجة حتمية للاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة الذي حاصر فيه الجيش الإسرائيلي المدنيين.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.