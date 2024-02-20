موسكو: اعتقال امرأة تحمل الجنسيتين الأمريكية والروسية بتهمة الخيانة

موسكو - (د ب أ)



أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا تحمل الجنسيتين الأمريكية والروسية بزعم قيامها بجمع أموال لحساب مؤسسة أوكرانية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو، اليوم الثلاثاء، إنه جرى اعتقال المشتبه بها، والمقيمة في لوس أنجلوس، في مدينة يكاترينبرج في جبال الأورال بتهمة العمل ضد الأمن الروسي.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أن المرأة قامت بجمع تبرعات لمؤسسة قامت فيما بعد بشراء مواد لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، مثل الإمدادات الطبية والمعدات والذخائر.

ولم يقدم الجهاز أي دليل.

وفي الولايات المتحدة، شاركت المرأة في "فعاليات عامة لدعم نظام كييف" في عدة مناسبات.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي إن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وانتقدت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا روسيا لاستهدافها مواطنين أمريكيين واعتقالهم من أجل مبادلتهم بمواطنين روس في السجون الأمريكية.