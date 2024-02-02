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BBC

الجيش الأردني يُعيد أربعة إسرائيليين اجتازوا الشريط الحدودي نحو الأردن بـ"الخطأ"

12:03 م الجمعة 02 فبراير 2024

الجيش الأردني

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بي بي سي

قال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، إن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي، الخميس.

وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب تجاه الشرق بـ "الخطأ".

ونفى الجيش الأردني ما تم تداوله بأن بين المتسللين جنوداً، مؤكدًا أنه أعاد الإسرائليين ضمن "القنوات والطرق الرسمية".

وحث الجيش الأردني مواطني المملكة الأردنية الهاشمية على "عدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".

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BBC
الجيش الأردني القبض على 4 إسرائيليين المملكة الأردنية الهاشمية إسرائيل أخبار BBC

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