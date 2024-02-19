حزب الخضر في إنجلترا وويلز يطالب بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

مصراوي

طالب حزب الخضر في إنجلترا وويلز بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل ومقاطعتها.

وقالت كارلا دينير، الزعيمة المشاركة للحزب، لموقع "ميدل إيست آي" الإخباري، إن الوقت حان "كي تعزز المملكة المتحدة تدابيرها ضد الحكومة الإسرائيلية حتى يتوقف القتل".

وأضافت: "أعداد القتلى في غزة مستمرة في الارتفاع، من دون نهاية تلوح في الأفق".

ولطالما دعا حزب الخضر إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت دينير: "استخدمنا أنا وأدريان رامسي، كزعيمين للحزب، منصتنا للضغط على الحكومة والمعارضة بغية إعادة النظر في مواقفهما، بما في ذلك الكتابة إلى وزير الخارجية ووزير خارجية حكومة الظل، والتحدث في المؤتمرات، وإثارة القضية في البرامج التلفزيونية والإذاعية كلما سنحت الفرصة".

وأضافت: "بينما يتجه عدد القتلى الفلسطينيين للوصول إلى 30 ألف قتيل، وفي ظل عدم وجود مؤشرات على أن إسرائيل مستعدة لوقف إراقة الدماء، حان الوقت الآن أن تعزز المملكة المتحدة تدابيرها ضد الحكومة الإسرائيلية حتى يتوقف القتل".