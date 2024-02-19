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BBC

وزير الخارجية الفلسطينية: إسرائيل طردت ثلثي الفلسطينيين من أراضيهم

11:39 ص الإثنين 19 فبراير 2024

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي

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(مصراوي)

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اخترقت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال استعماره للأراضي الفلسطينية واستخدام نظام الفصل العنصري.

وأفاد المالكي خلال جلسة محكمة العدل الدولية المنعقدة في لاهاي، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، جاءت كنتيجة للضمان الإسرائيلي لغياب العقاب.

وصرح المالكي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في انتهاك القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال طردت ثلثي الفلسطينيين من أراضيهم.

وحذر المالكي من عدم وجود أي مكان آمن على الأراضي الفلسطينية التي وصفها أنها باتت بلا حرية أو آمان.

وطالب المالكي بوضع حد لازدواجية المعايير المتعبة مع الشعب الفلسطيني، قائلًا إنه لا توجد أي دولة فوق القانون.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية إسرائيل

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