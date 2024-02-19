اشتباكات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي جنوبي جنين

رام الله - (بي بي سي)

اندلعت فجر الاثنين مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوبي جنين، شملت مداهمات واعتقالات لعدد من الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية بأن عددا من المركبات العسكرية داهمت البلدة، ودارت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي، كما شنت حملات تمشيط وتفتيش في عدد من أحياء البلدة.

وأضافت (وفا) أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات بعد مداهمات واسعة للمنازل وخلع أبوابها والعبث بمحتوياتها، كما حاصرت حي خزيمية مع تواصل تعزيزات عسكرية إلى البلدة مدعومة بجرافة عسكرية".

كما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجودها العسكري في محيط بلدات جبع وعرابة وبير الباشا، والزبابدة، بحسب الوكالة الفلسطينية.