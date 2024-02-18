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BBC

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال أفغانستان

03:56 م الأحد 18 فبراير 2024

زلزال

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إسلام آباد - (د ب أ)

ضرب زلزال قوي نسبيا إقليم بلخ شمال أفغانستان، اليوم الأحد، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع على عمق 10 كيلومترات.

وقال حاج زايد المتحدث باسم حاكم الإقليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه لم ترد تقارير فورية بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وكانت سلسلة من الزلازل بقوة تصل إلى 6.3 درجة على مقياس ريختر قد ضربت إقليم هيرات في غرب أفغانستان خلال أكتوبر الماضي.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن الزلازل أودت بحياة نحو 1500 شخص وأسفرت عن إصابة نحو 2000 شخص.

زلزال مقياس ريختر أفغانستان زلزال أفغانستان

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