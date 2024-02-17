عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإضراب وشل الاقتصاد حتى التوصل لاتفاق تبادل

مصراوي

طالب عائلات الأسرى الإسرائيليين، رئيس نقابة العمال إعلان إضراب وشل الاقتصاد حتى التوصل لاتفاق تبادل للأسرى.

وقال عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتجاهلنا ولا يسمعنا وأكبر دليل خطابه الصحفي بالتزامن مع مظاهراتنا، قائلين: "على نتنياهو وضع مصالحه السياسية خارج غرفة مجلس الحرب".

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن جنودنا مصرون على مواصلة الحرب حتى النهاية.

وأضاف نتنياهو، أن الجميع يقول إنه يجب أن نواصل حتى الانتصار وحتى نقضي على حماس، موضحا أننا سنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافنا.

وأكمل رئيس حكومة الاحتلال، أن مطالب حماس تعني الهزيمة لإسرائيل ولن نوافق عليها، قائلا: "وافقت على تنفيذ عملية تحرير الأسرى قبل أيام رغم خطورتها".

وتابع نتنياهو، أن الضغط العسكري يتواصل وسوف نستمر حتى نقضي على كتائب حماس، موضحا أن إسرائيل سوف تحارب حتى تحقيق الانتصار الحاسم وهذا ما نبلغه لكل قادة العالم الذين نتواصل معهم، قائلا: "لن نتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولية لأننا ملتزمون بالقضاء على الشر".

وأضاف رئيس الوزراء، أن كل من يطالبنا بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبنا بخسارة الحرب، موضحا أن ضغطنا العسكري يؤتي ثماره زاعما الوصول إلى مناطق في غزة لم يتخيلها عناصر حماس مطلقا.

وأوضح نتنياهو، أن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين سيكون فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين ودون شروط مسبقة، موضحا أننا نعمل مع الرئيس الأمريكي ونقدر دعمه لكننا لا نتفق مع الإدارة الأمريكية في كل الأمور.