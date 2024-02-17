القوات الجوية الأوكرانية تعلن تدمير ثلاث مقاتلات روسية

كييف-(د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، أنها دمرت ثلاث مقاتلات روسية.

وكتب ميكولا أوليشتشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تليجرام أنه تم إسقاط طائرتين من طراز "سوخوى - 34" وطائرة من طراز "سوخوى- 35" في الجانب الشرقي من الجبهة.

وقبل ذلك بفترة قصيرة ، تم إجبار القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد على الانسحاب من مدينة أفديفكا الصناعية، وكانت القوات الجوية الروسية تقصف على نحو مكثف المواقع الأوكرانية على الجبهة لعدة أيام بقنابل دقيقة التوجيه.

ولم تؤكد المصادر الروسية في البداية إسقاط الطائرات، لكن مراقبين عسكريين روس أفادوا في وقت سابق بنشر أنظمة دفاع جوي أوكرانية قرب أفديفكا.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي منذ حوالي سنتين بمساعدة غربية، وشدد الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أهمية أنظمة الدفاع الغربية لبلاده، اليوم السبت، في مؤتمر ميونخ للأمن.