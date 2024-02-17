رئيس وزراء فلسطين: نتنياهو يريد استمرار الحرب لنهاية العام حتى يحتفظ بمنصبه

القاهرة- مصراوي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن تستمر في الحرب إلى نهاية هذا العام، حتى يبقى رئيس وزرائه في منصبه.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني السبت: " لا بد من وضع مشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، كما أن الولايات المتحدة ودول أوروبية وضعت مستوطنين على قائمة الإرهاب لكن الأهم مقاطعة منتجات المستوطنات".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "ما يدخل من مساعدات لا يتعدى 8% من احتياجات أهلنا في غزة، كما أن رئيس وزراء إسرائيل لم يعد يسمع من أمريكا أو أوروبا، ويجب الحديث مع إسرائيل بلغة الفعل لا لغة البيانات السياسية فقط".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني: "لا يمكن العودة إلى مفاوضات تستمر 33 سنة أخرى ومطلوب من العالم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67، فإسرائيل تقف اليوم متهمة أمام العالم ومحكمة العدل بأنها دولة مجرمة".