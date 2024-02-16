الصحة بغزة: الاحتلال يمنع إجلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصر إلى مستشفيات أخرى

مصراوي

قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر والمرضى والنازحين بمجمع ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة وتستجوبهم.

وأضافت الصحة، أن الاحتلال يبقي 5 كوادر مع 120 مريضا بمبنى ناصر القديم بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو أوكسجين، موضحا أن الاحتلال يمنع إجلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتهم.

وتابعت الصحة، الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر بسبب توقف المولدات ما ينذر باستشهاد من يحتاجون لأوكسجين.

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في طلب جنوب إفريقيا، باتخاذ تدابير إضافية في قضية اتهام إسرائيل بانتهاك معاهدة منع الإبادة الجماعية.

وقالت محكمة العدل الدولية، إن التطورات الأخيرة في غزة خاصة برفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف، مشيرة إلى أنه على إسرائيل التقيد الكامل بالتزاماتها وفق معاهدة منع الإبادة الجماعية بما في ذلك ضمان سلامة المدنيين في غزة.

قال البيت الأبيض، إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي شددت خلال لقائها الرئيس الإسرائيلي على أهمية حماية المدنيين وزيادة المساعدات إلى غزة.

وأضاف البيت الأبيض، أن هاريس أكدت أن أي عملية في رفح لا ينبغي أن تمضي دون خطة موثوقة لضمان سلامة أكثر من مليون شخص، مؤكدة على عدم التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه يجب التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف بايدن، نأمل ألا تشن إسرائيل غزوا بريا واسعا، موضحا أن العمل من أجل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة متواصل وما زلنا نأمل في إنجازه.