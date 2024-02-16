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BBC

نتنياهو: إسرائيل ترفض "رفضًا قاطعًا" الاعتراف بالدولة الفلسطينية

11:10 ص الجمعة 16 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح خلال جلسة الحكومة الأمنية والسياسية مسألة معارضة قيام دولة فلسطينية بناء على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال نتنياهو في تغريدة على موقع "إكس" تويتر سابقًا إن إسرائيل ترفض بشكل قاطع ما وصفها ب"الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين".

وأشار إلى أن إسرائيل ستواصل معارضتها "للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية".

واعتبر نتنياهو أن الاعتراف بدولة فلسطينية في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الماضي"مكافأة ضخمة للإرهاب"ويمنع أي تسوية سلمية مستقبلاً" بحسب وصفه.

نتنياهو بتسلئيل سموتريتش الاعتراف بدولة فلسطينية إسرائيل

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