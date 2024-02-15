الرئيس البرازيلي يدعو إلى "وقف القتل والعقاب الجماعي" للفلسطينيين

بي بي سي

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى "وقف القتل والعقاب الجماعي" للفلسطينيين في غزة.

وشدد دا سيلفا في خطاب ألقاه أمام اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، على ضرورة وضع نهاية للحرب "اللاإنسانية والجبن الذي يحدث"، مطالباً بوقف "العقاب الجماعي" فوراً"

وأكد الرئيس البرازيلي على أن "المهمة الأكثر الحاحاً الآن، هي التوصل إلى وقف اطلاق نار نهائي يتيح توفير المساعدات الانسانية بشكل مستدام، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن" الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس البرازيلي خلال لقائه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إلى ضرورة إصلاح "مؤسسات الحوكمة الدولية"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد تفسير لسلوك إسرائيل ولقتل النساء والأطفال بذريعة هزيمة حماس".