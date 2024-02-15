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BBC

جيش الاحتلال: لم نجد أي شيء يتعلق بالأسرى في مستشفى خان يونس بغزة

09:20 م الخميس 15 فبراير 2024

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، "نحن أقوياء في الجبهة الشمالية وجاهزون لضرب الأهداف الخاصة بحزب الله".

أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "نواصل عملنا في خان يونس وسنصل إلى كل مكان نشتبه بوجود معلومات فيه عن أسرانا".

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنهم لا يدخلوا المستشفيات دون سبب وإنما لاستخدامها لأغراض عسكرية، موضحًا أن الاحتلال يعمل في منطقة مستشفى ناصر بخان يونس ولم نجد أي شيء يتعلق بالأسرى إلى الآن.

ولفت هاجاري إلى أنه تم إطلاق قذائف هاون على قوات الاحتلال من داخل مستشفى ناصر في خان يونس، مطالبًا الجميع بترك منطقة مستشفى ناصر.

وأوضح أنه يتم التخطيط لعملية رفح بشكل دقيق ولن يكشف عن التفاصيل أو شروط القيام بها.

دانيال هاجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله خان يونس مستشفى ناصر

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