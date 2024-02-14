"لم يبلغ نقطة اللاعودة".. فرنسا: الوضع في لبنان خطير

بي بي سي

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الأربعاء، إن الوضع في لبنان "خطير لكنه لم يبلغ نقطة اللاعودة"، بعد مقتل أربعة مدنيين في جنوب لبنان في سلسلة غارات إسرائيلية وجندية إسرائيلية بصاروخ أُطلق من لبنان.

وقال سيجورنيه أمام الجمعية الوطنية "إن فرنسا منخرطة في حلّ النزاع خصوصا لتجنب التصعيد وحرب جديدة في لبنان".

وأضاف الوزير الذي قدّم خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل ولبنان "مقترحات" لتجنّب اتساع نطاق التصعيد، "الوضع خطير لكنه لم يبلغ نقطة اللاعودة".

وتنص خطة سيجورنيه، وفق مصادر دبلوماسية، على وقف الأعمال القتالية على جانبي الحدود وانسحاب مقاتلي حزب الله لمسافة تتراوح بين 10 إلى 12 كيلومتراً من الحدود والتطبيق الكامل للقرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2006 لوضع حدّ لحرب بين الجانبين استمرت قرابة شهر.

وقالت مصادر مقربة من وزير الخارجية الفرنسي إنه سلّم الاقتراحات الفرنسية "مباشرة الى السلطات العليا في البلدين".

وأكّد سيجورنيه الأربعاء أن باريس تعمل "بلا هوادة من خلال بث رسائل في كل مكان" لتجنب توسّع نطاق النزاع في الشرق الأوسط.