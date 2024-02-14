حول المساعدات لأوكرانيا.. البيت الأبيض يرفض طلب رئيس مجلس النواب للاجتماع ببايدن

واشنطن-(د ب أ)

رفض البيت الأبيض طلب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس جو بايدن لحل الأزمة بشأن أمن الحدود ومساعدات أوكرانيا.

وأصر جونسون على إجراء مفاوضات شخصية مع الرئيس، قبل أن يسمح بتصويت المجلس على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

ورد البيت الأبيض بأن موقف جونسون بشأن الهجرة والمساعدات الخارجية قد تغير كثيرا، ولذلك فإن الاجتماع مع الرئيس سيكون غير مثمر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قولها للصحفيين "ما الذي يمكن أن نتفاوض بشأنه؟ حقا؟ ... ما هو موضوع التفاوض عندما تم تقديم ما طلبه بالضبط؟ إنه يتفاوض مع نفسه"، مضيفة "إنه يفسد مشروعات القوانين".

وتترك هذه المواجهة الطريق غير واضح أمام تمرير مجلس النواب مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا، في الوقت الذي تكافح فيه كييف لصد القوات الروسية دون إمدادات جديدة من الأسلحة والذخيرة من الولايات المتحدة.

وقال جونسون إنه يتعين على بايدن أن يتفاوض معه بشكل مباشر بشأن التغييرات في سياسات الهجرة والحدود، التي تسببت في عرقلة الجمهوريين في مجلس النواب تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وتعد الولايات المتحدة أهم حليف لأوكرانيا في مواجهتها لروسيا، ويشار إلى أنه منذ بدء الحرب في فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة أو تعهدت بتقديم مساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 44 مليار دولار لكييف.