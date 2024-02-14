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BBC

وول ستريت جورنال: مدير المخابرات الأمريكية يختتم مفاوضاته بالقاهرة دون التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة

08:29 م الأربعاء 14 فبراير 2024

وليام بيرنز

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بي بي سي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، اختتم المفاوضات في القاهرة دون التوصل إلى اتفاق للتهدئة في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وكان موقع أكسيوس الأمريكي، أفاد الليلة الماضية، بأن محادثات القاهرة بشأن الأسرى انتهت دون تحقيق تقدم ملموس، وأن التقدم الوحيد الذي أحرز هو فهم الفجوات التي يجب سدها للدخول في "مفاوضات قد تؤدي لاتفاق".

وأوضح الموقع، أن الفجوة التي تمنع الانتقال لمفاوضات أكثر جدية هي أن حماس تطالب بالإفراج عن عدد سجناء فلسطينيين "أكبر من العدد الذي تم الإفراج عنه خلال التهدئة السابقة".

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إحراز أي تقدم في المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مرتبط بتغير مواقف حماس.

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء، أن نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس والتي وصفها بالغير معقولة.

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BBC
وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قطاع غزة حماس نتنياهو أخبار BBC

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