إعلان

BBC

مكتب نتنياهو: إحراز أي تقدم في المفاوضات مرتبط بتغير مواقف حماس

06:45 م الأربعاء 14 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إحراز أي تقدم في المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مرتبط بتغير مواقف حماس.

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء، أن نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس والتي وصفها بالغير معقولة.

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، الأربعاء، إن الجيش هاجم مواقع عسكرية تابعة لحزب الله وبنى تحتية "إرهابية" في لبنان.

وأكد هاليفي أنه في حال اندلعت حرب في الشمال على الحدود مع لبنان، فإن الجيش سيستخدم كل أدواته وقدراته.

وأشار هاليفي، إلى أنه وافق على سلسلة أهداف سيقوم الجيش بضربها ردًا على هجمة حزب الله على القاعدة العسكرية في صفد.

بينما قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان، مؤكدا أن الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف بالطيران سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في تل البريج وهونا وعدشيت والزوانة، موضحا أنه هاجم مباني عسكرية ومقاتلين وبنى تحتية لقوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني.

بنيامين نتنياهو تغير مواقف حماس إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

قرار جديد من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس
الرئيس السيسي يوقع مع نظيره التركي اتفاقية إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء