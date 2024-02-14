مكتب نتنياهو: إحراز أي تقدم في المفاوضات مرتبط بتغير مواقف حماس

القاهرة- مصراوي

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إحراز أي تقدم في المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مرتبط بتغير مواقف حماس.

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء، أن نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس والتي وصفها بالغير معقولة.

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، الأربعاء، إن الجيش هاجم مواقع عسكرية تابعة لحزب الله وبنى تحتية "إرهابية" في لبنان.

وأكد هاليفي أنه في حال اندلعت حرب في الشمال على الحدود مع لبنان، فإن الجيش سيستخدم كل أدواته وقدراته.

وأشار هاليفي، إلى أنه وافق على سلسلة أهداف سيقوم الجيش بضربها ردًا على هجمة حزب الله على القاعدة العسكرية في صفد.

بينما قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان، مؤكدا أن الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف بالطيران سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في تل البريج وهونا وعدشيت والزوانة، موضحا أنه هاجم مباني عسكرية ومقاتلين وبنى تحتية لقوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني.