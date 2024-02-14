وسائل إعلام لبنانية: مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين في غارات إسرائيلية

بيروت - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بمقتل أربعة مدنيين وإصابة أخرين جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة على قرى في جنوب لبنان .

وذكرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اليوم أنه "نتيجة الغارات ثلاثة شهداء مدنيين هم سيدة وفتى وطفل في بلدة الصوانة وشهيد وتسعة جرحى مدنيين في عدشيت"، مشيرة إلى حصول أضرار كبيرة.

ووفق ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم :"تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين أم وطفليها من تحت ركام منزلهم في الصوانة جراء تعرضه للغارة".

وأشارت الصحيفة إلى نقل القتلى إلى مستشفى تبنين الحكومي.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" ذكرت أن "الطيران الحربي الاسرائيلي، نفذ اليوم عدوانا جويا، حيث شن غارة بصاروخين مستهدفا مبنى على طريق عدشيت - القصيبة، أدى إلى تدميره بالكامل، وأحدث دوي الصاروخين دويا تردد صداه في ارجاء منطقة النبطية بقوة حيث تعالت سحب الدخان الكثيف" .

ولفتت إلى وقوع إصابات وتوجهت اطقم الاسعاف الى المنطقة المستهدفة ، مشيرة إلى أن "الطيران المعادي شن غارة مماثلة مستهدفا منطقة بصليا عند أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح".