الاحتلال الإسرائيلي: نستعد لوضع يستمر فيه القتال لفترة طويلة

مصراوي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إننا حققنا إنجازات عسكرية غير عادية لكن للأسف لها أثمان باهظة.

وأضاف رئيس هيئة الأركان، نحارب منذ 4 أشهر ولا يزال الطريق أمامنا، موضحا أننا "سوف نعود إلى شمال قطاع غزة حيثما وجدت الإرهاب"، مشيرا إلى أن الحرب تغيرت فقد كانت صعبة في البداية والآن تحولنا إلى الهجوم.

وتابع هرتسي هاليفي، أننا لن نتوقف عن مواصلة المحاولة من أجل إعادة الأسرى، قائلا، إننا ننفذ عمليات لتحرير الأسرى بفضل المناورة البرية من قبل المقاتلين النظاميين ومقاتلي الاحتياط.

وأكمل رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، أننا عازمون على إعادة 134 أسيرا إلى بيوتهم ولا نية لدينا أن نتوقف حتى القضاء على قادة حماس، مشيرا إلى أن القوات في خان يونس تصل إلى أماكن لم تتخيل حماس أننا سنصل إليها.

وزعم رئيس أركان الاحتلال القضاء على أكثر من 10 آلاف من عناصر حماس منهم العديد من القادة وهذا ما يعنيه تفكيك حماس وفق قوله، مشيرا إلى أننا نستعد لوضع يستمر فيه القتال لفترة طويلة.

وتابع رئيس أركان الاحتلال، أننا نعمل الآن على برنامج تجنيد يلبي الاحتياجات في مناطق القتال، مشيرا إلى أننا نستهدف حزب الله بشكل يومي ونضرب نشطائه وندمر البنية التحتية التي يشن منها الهجمات قائلا: "سنعيد المواطنون في الشمال لبيوتهم بعد أن تتوافر الظروف لذلك".