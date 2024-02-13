البيت الأبيض: لا مؤشرات بشأن ميعاد اقتحام رفح

(مصراوي)

أصدر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بيانًا صرح فيه بعدم وجود مؤشرات تدل على توقيت شن الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية في رفح جنوبي غزة.

وأضاف البيت الأبيض، أن الوقت غير مناسب لإطلاق هجومًا على رفح ما لم يؤمن خروج المدنيين، مشيرًا إلى سعي واشنطن لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة في أسرع وقت.

وأفاد البيت الأبيض، أن المفاوضات جارية في الوقت الحالي بالقاهرة واصفًا تلك المفاوضات بالبناءة من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وقال البيت الأبيض، إن واشنطن طالبت إسرائيل باتخاذ إجراءات لخفض أعداد الضحايا في صفوف المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل اتخذت إجراءات لكنها لم تكن بالقدر الكافي.