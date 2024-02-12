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BBC

نزوح الآلاف في الكونغو جراء اشتباكات مسلحة

10:19 م الإثنين 12 فبراير 2024

الكونغو

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كتبت- ندى محرم:

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ نتيجة الاشتباكات المسلحة في مدينة ساكي الواقعة في مقاطعة كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر بيان اللجنة، أن عدد الإصابات جراء الاشتباكات التي اندلعت قبل أيام، وصل إلى 58 شخصًا بينهم 31 مدنيًا.

ولفت بيان الصليب الأحمر، إلى تأثير الصراع الدائر على المدنيين، مشيرًا إلى وجود نقصًا كبيرًا في الإمدادات الطبية التي تواجه صعوبة في الوصول ترقى إلى أن تكون مستحيلة في منطقتي روتشورو وماسيسي المعزولتين .

واشتد القتال في الأيام الأخيرة في مقاطعة كيفو الشمالية، بين متمردي حركة 23 مارس والجيش الكونغولي، بدعم من ميليشيات وأزاليندو، مما أدى إلى نزوح قرابة 135.000 شخص إلى مدينة غوما، بحسب الجهات الفاعلة الإنسانية.

اشتباكات الكونغو نزوح مواطنين الصليب الأحمر

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