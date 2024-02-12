مفوض الأونروا يحذر من تأثير وقف عمل المنظمة على قطاع غزة

(مصراوي)

حذر مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، من تأثير قرار وقف عمل الأونروا الذي جاء برغبة من إسرائيل على الاستجابة الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة.

وقال فيليب، إن القرار سيحرم نحو نصف مليون طفل بغزة من العودة إلى المدارس.

وأضاف لازرايني، أنه لا توجد إدارة بديلة للأونروا في غزة قادرة على تقديم الخدمات الضرورية لأطفال القطاع المحتاجين.

واتهمت إسرائيل الأونروا في وقت سابق بتورط عدد من موظفيها في هجوم الـ7 من على جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة، وهو ما نفته الأونروا وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الاتهامات الإسرائيلية.

وعلقت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تجاوز عددهم الـ12 دولة تمويل وكالة الأونروا بناء على الاتهامات الإسرائيلية.

