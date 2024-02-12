إعلان

BBC

أطباء بلا حدود: هجوم إسرائيل على رفح سيكون كارثيًا

01:03 م الإثنين 12 فبراير 2024

منظمة أطباء بلا حدود الدولية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

رام الله - (د ب أ)

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، "إن الهجوم البري المعلن من إسرائيل على رفح سيكون كارثيًا"، داعية إسرائيل إلى "وقفه فورًا".

وأضافت المنظمة، في تصريح صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أنه لا يوجد هناك مكان آمن في غزة، وعمليات التهجير القسري دفعت السكان إلى رفح وهم محاصرون وليس لديهم خيارات.

وأشارت إلى "حجم الاحتياجات الهائل للمواطنين في قطاع غزة، وأن الوضع في القطاع يتطلب استجابة إنسانية على نطاق أوسع بكثير".

ودعت جميع الحكومات الداعمة بما فيها الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إطلاق النار.

منظمة أطباء بلا حدود هجوم إسرائيل على رفح إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إغراق أنفاق حماس في غزة بمياه البحر يثير قلق العلماء

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رسميًا.. "التعليم" تحظر دفع مصروفات الترم الثاني بالعملة الصعبة - مستند
رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
عقوبة مالية تصل للسجن.. 7 تحذيرات لتجنب سحب شقق الإسكان الاجتماعى
. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط 50 جنيها مع بداية التعاملات
عاجل - الحكومة تكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع رئيس البنك الدولي
* مجدي الجلاد يكتب.. سيناءُ في مؤامرة "زاوية الحَلبة"..!