وزراء خارجية "مثلث فايمار" يبحثون اليوم سبل دعم أوكرانيا

باريس - (د ب أ)

يعقد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا اليوم الاثنين اجتماعا في قصر "لا سيل" بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة تعميق التعاون في السياسة الخارجية والأمن، حيث تتصدر جهود التضليل الروسية جدول أعمالهم، فضلا عن مسألة دعم أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إن الوزراء الثلاثة سيركزون في مناقشاتهم على الحملة الروسية الرامية إلى إضعاف وتقسيم الديمقراطيات الأوروبية من خلال التدخل في الانتخابات عن طريق نشر معلومات زائفة.

وأضاف سيجورنيه إن الدول الثلاث وقعت ضحية لاستراتيجية موسكو لزعزعة الاستقرار.

ومن المقرر أن يجري وزراء خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه، وبولندا رادوسلاف سيكورسكي، وألمانيا أنالينا بيربوك محادثاتهم ظهر اليوم في ضاحية لا سيل سان كلو الراقية في باريس.

ويناقش وزراء الخارجية في اجتماع ما يطلق عليه"مثلث فايمار"، الذي أسسته الدول الثلاث في عام 1991 للعمل معا بشأن القضايا الأوروبية، مسألة دعم أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يتوجه الناخبون في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى مراكز الاقتراع في يونيو المقبل لانتخاب برلمان أوروبي جديد.

وكان سيجورنيه قد تولى مهام منصبه قبل شهر فقط كجزء من تعديل وزاري في باريس، بينما تولى وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي منصبه مع تشكيل حكومة الوسط الجديدة بقيادة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في ديسمبر الماضي، على الرغم من أنه كان قد شغل أيضا منصب وزير خارجية بولندا في الفترة من عام 2007 إلى عام 2014.