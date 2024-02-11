بقيمة 95 مليار دولار.. الكونجرس يُقرّ مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان

مصراوي

صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، اليوم الأحد، على مشروع قانون يدعو إلى تقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

وصوّت الكونجرس الأمريكي لصالح المضي في فتح نقاشات وتعديلات على حزمة المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية قالت ، إن لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي عرضت تشريعا بمساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار.

وأوضحت "رويترز" ، أن البيت الأبيض يقول إنه لا تغيير في سياسته تجاه إسرائيل بعد تقرير لشبكة "إن.بي.سي" ذكر أن واشنطن تراجع عمليات نقل السلاح إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق قال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي تيم كين، إنهم يريدون تفسيرا لاتخاذ إدارة الرئيس جو بايدن قرارا ثانيا بإرسال أسلحة لإسرائيل.

وأشار كين إلى أن تجاوز الكونجرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأمريكي في الظلام، مشددا على أنه يجب أن يكون للكونجرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة المنقولة لدول أخرى.