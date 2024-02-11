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نتنياهو: عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء بغزة كاف لاستمرار الحرب

07:17 م الأحد 11 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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بي بي سي

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "عددا كافيا" من الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة، مازالوا على قيد الحياة.

وأوضح نتنياهو في مقابلة بُثت، اليوم الأحد، في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أي بي سي" الأمريكية، أن العدد المتبقي من الأسرى الإسرائيليين الـ 132 المتبقين في غزة هو سبب لاستمرار الحرب في القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت حركة حماس مقتل أسيرين إسرائيليين في قطاع غزة وإصابة عدد آخر منهم جراء الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، محملة مسؤولية سلامة الأسرى لإسرائيل جراء قصفها المستمر لمناطق القطاع.

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نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي أخبار BBC

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