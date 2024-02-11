الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 28 ألف منذ بدء الحرب

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 28 ألفا و176 شهيدًا و67 ألفا و 784 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و 173 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 128 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".