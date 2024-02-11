إيران تحيي الذكرى الـ45 للثورة الإسلامية

طهران - (د ب ا)

أحيا عشرات الآلاف من الإيرانيين الذكرى الـ45 للثورة الإسلامية 1979.

وأظهرت الصور التلفزيونية حشودا من المواطنين في شوارع العاصمة طهران اليوم الأحد.

وشارك أفراد قوات الأمن ورجال الدين في المسيرات في أنحاء البلاد. كما تم عرض صواريخ باليستية في طهران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأنه من المتوقع أن يلقي الرئيس إبراهيم رئيسي خطابا خلال فعاليات رئيسية في ميدان الحرية.

ويذكر أنه في فبراير 1979، أدت ثورة بقيادة الزعيم الثوري آيه الله روح الله الخميني لانهيار الملكية.