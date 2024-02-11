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BBC

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 18 متظاهرًا عند كرم أبو سالم بعد رفضهم دخول المساعدات إلى غزة

11:26 ص الأحد 11 فبراير 2024

الشرطة الإسرائيلية

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(مصراوي)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية أجلت عشرات المعتصمين من معبر كرم أبو سالم الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

واعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية 18 متظاهرًا عند معبر كرم أبو سالم بعد رفضهم دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكان المتظاهرون الإسرائيليون قد نصبوا خيامهم منذ أيام اعتراضًا على فتح معبر كرم أبو سالم، وجاء هذا بعد مزاعم مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن حركة حماس تستحوذ على 60% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ، وذلك حسب صحيفة "إسرائيل هيوم".

الشرطة الإسرائيلية كرم أبو سالم دخول المساعدات إلى غزة إسرائيل طوفان الأقصى

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