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BBC

أوكرانيا تعلن عن إغراق سفينة حربية روسية في البحر الأسود

04:36 م الخميس 01 فبراير 2024

إغراق سفينة حربية روسية ارشيفية

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كييف - (د ب أ)

أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها أغرقت سفينة حربية روسية في البحر الأسود.

وذكرت الاستخبارات الأوكرانية أن عدة طائرات بحرية مسيرة أغرقت سفينة الصواريخ "إيفانوفيتش" في هجوم خلال الليل.

ووقع الهجوم على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 في انتهاك للقانون الدولي.

وتم عرض مقطع مصور، كدليل على ذلك، تظهر فيه عدة طائرات بحرية مسيرة محملة بالمتفجرات تتجه نحو السفينة الحربية الروسية وتنفجر واحدة تلو الأخرى .

وذكرت تقارير أن السفينة غرقت في نهاية المطاف. ولم تؤكد روسيا الحادث.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل بدعم غربي هائل منذ نحو عامين.

وقام الجيش الأوكراني بإغراق سفن حربية روسية أو على الأقل ألحق أضرارا جسيمة بها باستخدام الصواريخ والطائرات البحرية المسيرة.

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