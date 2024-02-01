الفلبين تعتزم تحديث قدراتها العسكرية بقيمة 35 مليار دولار

بلومبرج - (د ب أ)

تعتزم الفلبين إنفاق ما يصل إلى 2 تريليون بيزو (35 مليار دولار) على مدى العقد المقبل لتحديث قدراتها العسكرية حيث تعزز البلاد حملتها لحماية مطالباتها بالنسبة لبحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية الكولونيل فرانسيل مارجاريث باديلا، في رسالة عبر الهاتف المحمول اليوم الخميس، إن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن وافق على خطة التحديث التي تهدف إلى تعزيز الأصول البحرية والجوية والمراقبة وغيرها من الأصول العسكرية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف باديلا "ستساهم هذه التحديثات في تعزيز قدراتنا الدفاعية ونحن ننتقل من عمليات الأمن الداخلي إلى الدفاع الإقليمي".

وقال قائد القوات المسلحة الفلبينية روميو براونر الابن الشهر الماضي إن الجيش يتطلع إلى الحصول على المزيد من السفن والطائرات وأجهزة الرادار في إطار برنامج التحديث.

وتعد خطة الإنفاق الدفاعي هي المرحلة الأخيرة من مبادرة التحديث التي تتألف من ثلاث مراحل والتي بدأت في عام 2013، وتأتي في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بشكل متزايد على مطالباتها في المياه المتنازع عليها حيث تطالب الصين بمطالبات توسعية.