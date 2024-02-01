للمرة الثانية في حرب غزة.. اعتقال ضابط إسرائيلي بتهمة اغتصاب مجندة

مصراوي

للمرة الثانية على التوالي منذ بداية الحرب على غزة، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال ضابط بين صفوف الجيش بتهمة اغتصاب مجندة في إحدى الكتائب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن لائحة الاتهام ضد الجندي في حالة الاغتصاب الأولى كشفت أن الاعتداء تم في ساعات الليل المتأخرة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، حيث قامت الشرطة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الجندي المتهم وتحويله للتحقيق.

وكشف وسائل إعلام عبرية في تقرير لها، عن تسجيل العديد من حوادث الاغتصاب لحوالي ثلث المجندات اللاتي يؤدين خدمتهم الإلزامية في الجيش عام 2023.