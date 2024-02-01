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BBC

مشاركون بمفاوضات تبادل الأسرى: تصريحات نتنياهو مضرة وربما يسعى لإفشال الصفقة

10:06 ص الخميس 01 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين مشاركين بمفاوضات تبادل الأسرى قولهم، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مضرة وربما يسعى لإفشال الصفقة.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: قال الأمم المتحدة عادة ما تنحاز بشكل بالغ ضد إسرائيل ولا شيء يصدر عنها ضد إيران أو اليمن أو أي من ميادين الوحشية والعدوان

وتابع نتنياهو أمس الأربعاء: "الجيش الإسرائيلي يقوم بأكبر جهد لتقليل الضحايا بين المدنيين، كما أن الأمم المتحدة عادة ما تنحاز بشكل بالغ ضد إسرائيل، ولا شيء يصدر عنها ضد إيران أو اليمن أو أي من ميادين الوحشية والعدوان".

وأضاف نتنياهو: "الأونروا مخترقة ويتم توظيفها بشكل كامل من جانب حركة حماس ويجب حلّ وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة"، مشيرا إلى أنه حان الوقت لكي يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضرورة إنهاء مهمة الأونروا .

ودعا نتنياهو إلى ضرورة "استبدال منظمة الأونروا بوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ووكالات مساعدات أخرى"، معتبراً أن ذلك يمكن أن يكون "حلاً لمشكلة غزة" على حد وصفه.

نتنياهو تبادل الأسرى مفاوضات تبادل الأسرى هيئة البث الإسرائيلية طوفان الأقصى

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