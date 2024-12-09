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حماس تبارك للشعب السوري سقوط الأسد وتُدين العدوان الإسرائيلي

03:15 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

بشار الأسد

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(مصراوي)

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، للشعب السوري، إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.


وقالت حماس في بيانها، نبارك للشعب السوري "الشقيق نجاحه في تحقيق تطلّعاته نحو الحريّة والعدالة، وندعو كلّ مكوّنات الشعب السوري إلى توحيد الصفوف، ومزيد من التلاحم الوطني، والتعالي على آلام الماضي".

وأكدت حركة حماس، على وقوفها ودعمها للشعب السوري، ودعمها لوحدة سوريا وسلامة أراضيها. كما أكدت على احترام الشعب السوري وإرادته واستقلاله وخياراته السياسية.

كما أدانت حماس، بأشد العبارات "العدوان الغاشم المتكرّر للاحتلال الصهيوني ضدّ الأراضي السورية"، رافضة بشكل قاطع أيّ أطماع أو مخططات صهيونية تستهدف سوريا، أرضاً وشعباً.

بشار الأسد الشعب السوري حركة حماس العدوان الإسرائيلي هروب بشار الأسد
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