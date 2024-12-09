كييف: الدفاعات الأوكرانية تسقط صاروخين و18 طائرة مسيرة روسية

كييف-(د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت صاروخين روسيين من طراز "كيه إتش-59/69" و18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين موجهين من طراز "كيه إتش-59/69" تم إطلاقهما من المجال الجوي فوق البحر الأسود، و37 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية، تم إطلاقها من منطقتي أوريل وبريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه "بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت وحدات من قوات الدفاع الجوي الأوكرانية والحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة صاروخين من طراز كيه إتش-59/69 و18 طائرة مسيرة في مناطق سومي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وتشرنيجوف وفينيتسا وخميلنيتسكي وريفني وتيرنوبل وأوديسا."

وقال البيان إن 18 طائرة مسيرة معادية اختفت من على شاشات الرادار، وبقيت واحدة في الجو. ولا تزال وحدات الدفاع الجوي نشطة.

وتعرضت البنية التحتية للعديد من الشركات الخاصة لأضرار جراء حطام الطائرات المسيرة التي جرى إسقاطها في منطقة فينيتسا.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلجورود وروستوف وأستراخان.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أستراخان".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.