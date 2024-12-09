رفع العلم السوري الجديد على السفارة السورية بموسكو (فيديو)

وكالات

رفعت السفارة السورية في موسكو علم المعارضة السورية فوق المبنى، اليوم الاثنين، بحسب ما أظهرت الصور القادمة من هناك.



وقبلها، قال مصدر لوكالة "تاس" للأنباء: "سيرفع علم جديد في المستقبل القريب". علماً أن العلم الوطني القديم اختفى من على مبنى البعثة الدبلوماسية مساء يوم أمس الأحد 8 ديسمبر.

وفي الوقت ذاته أنزلت السفارة السورية في أرمينيا علم البلاد عن مبنى السفارة وسط العاصمة يريفان، حسبما أفاد مراسل وكالة "تاس".

نقلا عن تليفزيون #سورية : الآن رفع علم الثورة السورية على مبنى السفارة في موسكو . علم الاستقلال وتم رفعه منذ عام 1932 وحتى 1958 pic.twitter.com/shZX8ISGgv — محمد عزام (@azzm) December 9, 2024

وبحسب المراسل يقوم موظفو جهاز الأمن الوطني الأرميني بحراسة المبنى، وقد منعوا الصحافيين من تصوير المبنى بدون علم.



وكانت الفصائل السورية المسلحة شنت، في 27 نوفمبر، هجوماً واسع النطاق على مواقع القوات الحكومية في محافظتي حلب وإدلب.



وبحلول مساء يوم 7 ديسمبر، استولت الفصائل على حلب وحماة ودرعا وحمص، وفي صباح أمس الأحد دخلوا دمشق، وغادرت وحدات الجيش السوري العاصمة.

من جانبه أعرب رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي استعداده لنقل السلطة في البلاد سلميا، بعد إعلان سقوط حكم نظام بشار الأسد وهروبه لخارج البلاد.