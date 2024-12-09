مجزرة جديدة.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف المواطنين شمال رفح

وكالات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، مجموعة مواطنين كانوا متواجدين أمام محل تجاري شمال مدينة رفح، لشراء أكياس الطحين، مخلفة عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المواطنين الباحثين عن الطحين ليسدوا جوعهم في شمال مدينة رفح، إذ قامت طائرات الاحتلال بقصف مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون أمام أحد المحال التجارية للحصول على كيس طحين، حيث أدى ذلك إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، بحسب روسيا اليوم.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، أسفر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو حسنين، عن استشهاد 10 أشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأعلنت "كتائب القسام" في بيان الأحد، أنه خلال كمين مركب يوم الجمعة، تمكن مجاهدو القسام من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه 4 بقذائف الياسين 105 وقوة راجلة مكونة من 7 جنود تحصنت في أحد المنازل بقذيفة TBG وإيقاعهم بين قتيل وجريح.