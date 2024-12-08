أول تعليق من مصر بعد سقوط بشار الأسد: دعوة للسوريين.. وتأكيد على المساندة

كتب- أحمد جمعة:

قالت جمهورية مصر العربية، إنها تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.

ودعت مصر، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلي صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.

كما أكدت مصر في هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.

كان الرئيس السوري بشار الأسد هرب من دمشق على متن طائرة لوجهة غير معلومة. وتباينت التقديرات حول وقت هروبه بين الساعة العاشرة مساء أمس السبت ومنتصف ليلة الأحد.

وبث التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، مقطعا مصورا للمعارضة السورية أعلنت فيه إسقاط نظام بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون.

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