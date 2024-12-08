اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق وتمزيق صور نصر الله وسليماني (فيديو)

(مصراوي)

أعلن التلفزيون الإيراني، الأحد، اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق عقب إعلان فصائل المعارضة المسلحة سيطرتها الكاملة على العاصمة السورية ورحيل الرئيس بشار الأسد عن البلاد.

وقال التلفزيون الإيراني إن "مجموعة من المسلحين تمكنت من اقتحام السفارة بعد فرض سيطرتهم على المدينة".

وقام مقتحمو السفارة بتمزيق صورة الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وفي خطوة متزامنة، أعلنت الحكومة العراقية إخلاء سفارتها في سوريا ونقل جميع موظفيها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن إيران بدأت بتنفيذ عملية إجلاء تدريجي لعسكرييها وموظفي بعثتها الدبلوماسية وعائلاتهم، بالإضافة إلى المواطنين الإيرانيين المقيمين في سوريا.

وقالت العملية شملت رحلات جوية مباشرة إلى طهران، إلى جانب استخدام الطرق البرية المؤدية إلى كل من لبنان والعراق، فضلاً عن النقل عبر ميناء اللاذقية.

وفي وقت سابق فجر الأحد، أعلنت الفصائل المسلحة السورية في بيان بثته القناة الرسمية "تحرير العاصمة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد"، وهو ما تلاه الحديث عن سفر الأسد إلى وجهة غير معروفة.