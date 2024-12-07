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الأمم المتحدة تجلي موظفيها غير الضروريين من سوريا

10:42 ص السبت 07 ديسمبر 2024

الفصائل المسلحة في سوريا

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دمشق- (د ب أ)

أعلن مكتب الأمم المتحدة في سوريا إجلاء الموظفين غير الضروريين في سوريا.

وقال مكتب الأمم المتحدة بدمشق، في بيان، اليوم السبت، إن "الأمم المتحدة قررت أن تجلي الموظفين غير الضروريين فقط وأنها مصممة على البقاء في سوريا وتقديم كافة خدماتها للشعب السوري في هذا الظرف العصيب".

ويأتي قرار الأمم المتحدة بعد إعلان عدد من الدول بينها روسيا والصين إجلاء رعاياها من سوريا بسبب تصاعد العمليات العسكرية وتقدم الفصائل السورية المسلحة وسيطرتها على عدد من المحافظات وعزمهم التقدم إلى العاصمة دمشق.

الأمم المتحدة سوريا دمشق الفصائل السورية المسلحة روسيا الصين
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