اجتماع بين تركيا وروسيا وإيران بشأن التطورات في سوريا

وكالات

تعقد تركيا، اليوم السبت، في الدوحة اجتماعاً مع روسيا وإيران في محاولة لإيجاد "مخرج سياسي وسلمي للأزمة في سوريا وتجنب الفوضى عند أبوابها".

وتشارك الدول الثلاث التي ستكون ممثلة بوزراء خارجيتها في محادثات "أستانا" لمناقشة التطورات السريعة والتقدم الذي تحققه فصائل المعارضة المسلحة في سوريا.

يأتي ذلك بعدما نسبت وسائل إعلام حكومية إيرانية لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيجتمعون في إطار عملية "أستانا"، يومي السابع والثامن من ديسمبر الجاري، لمناقشة الملف السوري على هامش منتدى الدوحة.