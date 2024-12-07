إعلام عراقي: استهداف قاعدة تركية بصاروخين مجهولي المصدر شمالي العراق

وكالات

أفادت قناة "السومرية" العراقية، نقلا عن مصدر أمني، استهداف قاعدة تركية بصاروخين مجهولي المصدر شمالي العراق، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المصدر الأمني: "تم استهداف محيط قاعدة زيلكان التركية بصاروخين مجهولي المصدر شمال العراق".

وأضاف المصدر لـ"السومرية" أنه "لم يعرف لغاية الآن حجم الخسائر نتيجة الهجوم الصاروخي".

في حين ذكر مسؤول محلي في منطقة شمال محافظة نينوى يوم الجمعة، تعرض قاعدة زيلكان التي تتواجد فيها قوات تركية لقصف صاروخي.

وأشار محمد أمين، مدير ناحية زيلكان، إلى أن صاروخين استهدفا المعسكر، الا أنهما سقطا في محيط قرية كوكدي دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ولفت إلى أن الهجوم لم يسفر عن أضرار مادية تُذكر، وأن الجهات المعنية باشرت التحقيق لمعرفة مصدر القصف والجهة المسؤولة عنه.