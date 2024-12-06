الفصائل السورية للصين وروسيا: معركتنا ليست ضدكم

وكالات

طمأنت إدارة الشؤون السياسية الفصائل السورية المسلحة رعايا الصين وروسيا، قائلة "معركتنا ليست ضدكم"، وفق تعبيرها.

وحثت إدارة الشؤون السياسية بالفصائل روسيا والصين على دعم إرادة الشعب السوري في تحرير بلده.

كما دعت المدنيين بمنبج في ريف حلب ومحيطها إلى الابتعاد عن المقرات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مضيفة أنها تؤكد للأهالي من كل القوميات في منبج ومحيطها أنها تناضل لتحرير سوريا وبناء دولة.

وقالت إن "قوات سوريا الديمقراطية استهدفت ظهر الثورة بهجومها على ريف حلب"، بحسب تعبيرها.