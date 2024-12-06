رئيس جنوب أفريقيا: نطالب باحترام القانون الدولي في فلسطين

الجزائر- (د ب أ)

شدد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، على ضرورة احترام القانون الدولي في فلسطين، مؤكدا تضامن بلاده مع كل الشعوب المظلومة.

وذكر رامافوسا، في إحاطة صحفية مشتركة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على هامش زيارة الدولة التي يقوم إلى الجزائر: "سجلنا عدم احترام للقانون الدولي وأودعنا شكوى ضد إسرائيل وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة وتلقينا دعما كبيرا من العديد من الدول".

من جهة أخرى، أعرب رامافوسا، عن سعادته للتعاون القائم بين جنوب أفريقيا والجزائر، لافتا إلى سعي البلدين لرفع المستوى التجاري الذي سيتعزز بإطلاق منطقة التبادل الحر والتجارة بين البلدين.

واستطرد يقول: " نطمح في تقوية العلاقات بين بلدينا بما يعكس علاقاتنا التاريخية. لدينا إيمان عميق بأن التعاون بين جنوب أفريقيا والجزائر سيعزز التعاون الأفريقي .شعب جنوب أفريقيا يشكر الجزائر على وقوفها معه في حرب التحرير واحتضانها للزعيم نيلسون مانديلا".

ووقعت الجزائر وجنوب أفريقيا في وقت سابق اليوم الجمعة، على الإعلان المشترك لإقامة شراكة استراتيجية بينهما، إلى جانب التوقيع على مذكرات تفاهم شملت الابحاث في القطاع الزراعي والابتكار إضافة إلى التعاون الاقتصادي المشترك، والتعاون في المجال القانوني والقضائي. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ونظيرتها من جنوب أفريقيا.