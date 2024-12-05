كوسوفو: رئيس البرلمان يطرد نوابًا من أصل صربي بسبب تكرار تغيبهم عن الجلسات

بريشتينا، (كوسوفو) - (أ ب)

طرد رئيس برلمان كوسوفو العديد من النواب من أقلية العرقية الصربية من البرلمان اليوم الخميس، بسبب تكرار غيابهم مؤخرا، وهي خطوة يمكن أن تثير خلافات جديدة في العلاقات المتوترة أصلا مع جارتها صربيا.

واتهم رئيس مجلس النواب جلاوك كونيوفكا النواب التسعة من حزب قائمة صربسكا بالاستفزاز وإساءة استخدام أموال دافعي الضرائب عبر حضورهم "مرة واحدة كل ستة أشهر".

واتهم كونيوفكا المشرعين بالعمل ضد كوسوفو وتقديم التقارير بانتظام إلى ميلان رادويتش السياسي ورجل الأعمال الثري الذي تربطه صلات بالحزب الشعبوي الحاكم في صربيا والرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وكان رادويتش من بين 45 شخصا اتُهموا في كوسوفو فيما يتعلق بمشاجرة بالأسلحة النارية العام الماضي قُتل فيها ضابط شرطة كوسوفو في أعقاب توغل نفذه مسلحون صرب مدججون بالسلاح.

وقال كونيوفكا: "عار عليكم.. أعلن تأجيل الجلسة وأطلب منكم مغادرة برلمان جمهورية كوسوفو".

ثم غادر النواب التسعة القاعة، ولم يتمكن الصحفيون من التواصل معهم للحصول على تعليقات.

ويشغل حزب قائمة صربسكا تسعة مقاعد من أصل 10 مقاعد تمتلكها الأقلية الصربية في البرلمان.

وزادت حدة التوتر الأسبوع الماضي بسبب انفجار قوي شهدته منطقة في شمال كوسوفو يسكنها الصرب في الغالب.

وأدى الانفجار إلى قطع إمدادات المياه والكهرباء مؤقتا عن مساحات شاسعة من البلاد.

وألقت كوسوفو باللوم في الانفجار على صربيا المجاورة التي نفت تورطها.

ولا تزال العلاقات بين كوسوفو وصربيا متوترة رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتطبيعها.