الخطوط الجوية الباكستانية تستأنف الرحلات الجوية إلى أوروبا في يناير المقبل

إسلام آباد - (أ ب)

تستعد الخطوط الجوية الباكستانية لاستئناف الرحلات المباشرة إلى الدول الأوروبية مطلع الشهر المقبل، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس، وذلك بعد أيام من إلغاء وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي لحظر مفروض على رحلات الخطوط الجوية الباكستانية إلى أوروبا انصياعا لمعايير السلامة الخاصة بها.

وكانت وكالة سلامة الطيران قد فرضت الحظر على شركة الخطوط الجوية الباكستانية منذ 2020 بعدما لقى 97 شخصا حتفهم إثر تحطم طائرة تابعة للشركة في كراتشي، عاصمة إقليم السند بجنوب باكستان.

وقال مسؤولون إن الحظر أسفر عن تكبد الشركة خسائر تقدر بنحو 150 مليون دولار سنويا.

وقال المتحدث باسم الشركة عبد الله حفيظ إنه بعد أكثر من أربعة أعوام، سوف يتم استئناف أول رحلة مباشرة من العاصمة إسلام آباد إلى باريس مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف لوكالة أسوشيتد برس أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية أعربت عن " رضاها الكامل إزاء معايير السلامة للشركة" موضحا أن الترتيبات تجري لاستئناف رحلات الخطوط الجوية الباكستانية لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.





