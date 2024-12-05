كييف: الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 30 من أصل 44 طائرة مسيرة روسية

كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 44 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على منطقة دنيبرو، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم، تم إطلاقهما من منطقة روستوف خلال الليل، كما شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 44 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية، تم إطلاقها من منطقتي أوريل وكورسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه بحلول الساعة 08:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين 30 طائرة مسيرة معادية في مناطق كييف وخاركيف وبولتافا وسومي وتشرنيجوف وتشيركاسي وكيروفوهراد وجيتومير وفينيتسا وخميلنيتسكي وأوديسا.

وقال البيان إن 12 طائرة مسيرة معادية اختفت من على شاشات الرادار، فيما غادرت إحداها المجال الجوي الأوكراني متجهة إلى بيلاروس.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.