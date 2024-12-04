لبنان.. الجيش يوقف 30 سوريًا في البقاع لدخولهم البلاد خلسة

بيروت - (د ب أ)

داهمت وحدات من الجيش اللبناني عدداً من مخيمات النازحين السوريين في البقاع شرق لبنان، وأوقفت 30 سوريا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسةً.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الأربعاء، أنه "في إطار متابعة الوضع الأمني في مخيمات النازحين السوريين في ظل المرحلة الاستثنائية التي يمر بها لبنان، داهمت وحدات من الجيش اللبناني في منطقة البقاع عددًا من هذه المخيمات وأوقفت 30 سوريا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسةً".

وأضاف البيان "تتابع قيادة الجيش الأوضاع في سياق حفظ الأمن والاستقرار، وتُجري الوحدات العسكرية المختصة عمليات رصد ومراقبة في مختلف المناطق اللبنانية".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يتخطى المليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة، ويقوم الجيش اللبناني بتوقيف الأشخاص الذين يدخلون إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.