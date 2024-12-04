ميقاتي: لمست حرصاً من أمريكا وفرنسا على معالجة خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار

بيروت - (د ب أ)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء، إنه لمس حرصاً من أمريكا وفرنسا على معالجة خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار التي تحصل منذ أسبوع.

وقال ميقاتي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم "مضى أسبوع على وقف إطلاق النار وما زلنا نرى الخروقات الإسرائيلية التي تحصل وهي بلغت حتى الآن أكثر من ستين خرقاً، وقد لمست من خلال اتصالاتي مع الدول التي شاركت في التوصل إلى وقف إطلاق النار وتحديدا الولايات المتحدة وفرنسا حرصا على معالجة هذا الموضوع".

وأعلن أنه "حصل في اليومين الأخيرين تثبيت أكيد لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يتحوّل إلى استقرار دائم رغم أننا نتخوف ونحذر من خروقات تعيدنا إلى أجواء القلق".

وتابع ميقاتي "كلنا ثقة بأن يكون للقرار العربي الداعم لوقف إطلاق النار، نتيجة مباشرة على الدور الدبلوماسي الموازي للدور السياسي في التعاطي مع التطورات بعقلانية وواقعية سياسية".

وأضاف "إننا نتطلع بثقة لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحديد التاسع من يناير موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية وكلنا رجاء أن يكون للبنان رئيس جديد يجمع ويحمي ويصون، ويلتقي حوله اللبنانيون".

يذكر أن كل من الولايات المتحدة وفرنسا ساهمتا بترتيب اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وفق لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودخل قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي.